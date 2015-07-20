Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Giorgio Morandi, Google Inc. omaggia pittore con doodle

Redazione Avatar

di Redazione

20/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Google Inc. ha deciso di omaggiare Giorgio Morandi, pittore e incisore bolognese, con un doodle in occasione del 125esimo anno dalla sua nascita. Morandi nacque il 20 luglio 1890

    Google, quindi, ha deciso di onorare a suo modo (con un doodle) un artista. Giorgio Morandi, uno dei pittori più valenti del '900 amava ritrarre nature morte e bottiglie. Oggi, le sue bottiglie fanno parte di un doodle. Il pittore e incisore a cui, oggi, Google Inc. ha dedicato un doodle, visse ed operò sempre a Bologna. A Morandi piaceva disegnare soprattutto nella sua camera di via Fondazza. Morandi aveva un grande talento. Per molti anni insegnò anche Incisione all'Accademia delle Belle Arti. Tra i suoi amici anche l'artista Giacomo Manzù.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sezze: incidente mortale, furgone travolge donne che fanno footing

Articolo Successivo

Libia, dipendenti Bonatti rapiti in struttura Eni

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022