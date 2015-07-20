Home Scienza e tecnologia Giorgio Morandi, Google Inc. omaggia pittore con doodle

di Redazione 20/07/2015

Google Inc. ha deciso di omaggiare Giorgio Morandi, pittore e incisore bolognese, con un doodle in occasione del 125esimo anno dalla sua nascita. Morandi nacque il 20 luglio 1890 Google, quindi, ha deciso di onorare a suo modo (con un doodle) un artista. Giorgio Morandi, uno dei pittori più valenti del '900 amava ritrarre nature morte e bottiglie. Oggi, le sue bottiglie fanno parte di un doodle. Il pittore e incisore a cui, oggi, Google Inc. ha dedicato un doodle, visse ed operò sempre a Bologna. A Morandi piaceva disegnare soprattutto nella sua camera di via Fondazza. Morandi aveva un grande talento. Per molti anni insegnò anche Incisione all'Accademia delle Belle Arti. Tra i suoi amici anche l'artista Giacomo Manzù.

