Home Esteri Libia, dipendenti Bonatti rapiti in struttura Eni

Libia, dipendenti Bonatti rapiti in struttura Eni

di Redazione 20/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quattro italiani, dipendenti della ditta Bonatti, sono stati rapiti in Libia, precisamente a Mellitah, in una struttura Eni da dove parte il gasdotto Greenstream che conduce il petrolio a Gela. La brutta notizia è stata fornita dal Ministero degli Esteri L'Unità di crisi della Farnesina si è già messa in contatto coi familiari degli italiani rapiti che con la ditta Bonatti, che ha sede a Parma ed offre servizi per l'industria petrolifera in tutto il mondo. La situazione, in Libia, è difficile. Ricordiamo che la Farnesina, tempo fa, aveva invitato tutti gli italiani a lasciare il Paese. Le forze di sicurezza libiche hanno asserito che non conoscono l'identità dei rapitori e il luogo dove sono stati portati i dipendenti italiani della ditta Bonatti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp