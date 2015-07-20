Loading...

Sezze: incidente mortale, furgone travolge donne che fanno footing

20/07/2015

Terribile incidente a Sezze, in provincia di Latina, dove 3 donne sono state investite da un furgone mentre correvano. L'episodio è avvenuto precisamente in via Roccagorga, proprio nelle vicinanze della stazione dei carabinieri

  L'incidente stradale si è verificato verso le 7 di questa mattina. Il furgone, un Iveco, ha preso in pieno le 3 donne che facevano footing sul ciglio della strade. Pesante il bilancio: un morto e due feriti gravi. Ad avere la peggio è stata un 59enne di Sezze, morta sul colpo. Le altre due sono state trasportate immediatamente all'ospedale Goretti di Latina, dove ora lottano tra la vita e la morte. Sul posto sono arrivati subito gli operatori del 118 e i carabinieri. Nessuna traccia, finora, del pirata della strada.
