Giornata mondiale contro il tabacco: effetti legge Sirchia svaniscono

di Redazione

01/06/2015

Durante la Giornata mondiale contro il tabacco, svoltasi ieri, 31 maggio 2015, volontari ed esperti hanno ricordato che si può uscire dal tunnel della dipendenza dal fumo, che provoca molti morti ogni anno. Nonostante le numerose campagne anti fumo, in Italia i fumatori rappresentano il 20% della popolazione. Troppi.

La legge Sirchia, che vietava il fumo nei luoghi pubblici, inizia a perdere colpi dopo un primo momento positivo. Tale legge, qualche anno fa, portò molte persone ad abbandonare le 'bionde'; negli ultimi tempi, invece, è tornare ad aumentare il numero dei fumatori. Peccato. Ricordiamo che il fumo è la maggiore causa di morte evitabile.

