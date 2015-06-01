Chemioterapia, casco evita caduta dei capelli: risultati confortanti

Una delle peggiori esperienze per un malato di cancro è la chemioterapia in quanto non è solo debilitante ma provoca la caduta dei capelli. Capita spesso che, oltre all'angoscia per la malattia, il paziente inizia ad avere disturbi comportamentali; insomma non riesce più avere una vita sociale.

Un gruppo di studiosi dell'Istituto europeo di oncologia, creato da Umberto Veronesi, ha ideato un portentoso casco che evita, durante la chemio, la caduta dei capelli. Il caschetto, a quanto pare, sfrutta il freddo. In sostanza viene raffreddato il cuoio capelluto.

I ricercatori hanno asserito riguardo all'innovativo casco: "E' stato utilizzato da 30 pazienti di tumore al seno con risultati incoraggianti: in alcuni casi la capigliatura è rimasta intatta".