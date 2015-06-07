Loading...

Giornata Mondiale dell'Ambiente: iniziative a Expo 2015

07/06/2015

Venerdì scorso, 5 giugno, si è celebrata la Giornata Mondiale dell'Ambiente, momento importante per ricordare che bisogna rispettare l'ecosistema.

In Italia il centro della celebrazione è stato Expo 2015, a Milano, dove si sono svolti diversi eventi incentrati sul bisogno di rispettare l'ambiente. E' stato ricordato che l'uomo deve adottare stili di vita responsabili e non dannosi: solo così potranno sopravvivere le risorse naturali.

Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente, ha dichiarato: "Expo Milano 2015 ha messo al centro delle sue iniziative la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Proprio dall'Esposizione universale deve partire un segnale forte e chiaro: puntare sull'ambiente significa curare il pianeta. Tutti i pianeti del mondo devono condividere politiche ambientali serie e non più rinviabili".

Ha parlato di tutela dell'ambiente a Expo 2015 anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

