Venezia: "Sei troppo vecchio", Abercrombie licenzia 24enne

07/06/2015

Un 24enne veneto è rimasto stupito quando ha letto la motivazione del suo licenziamento: troppo vecchio per lavorare ad Abercrombie. Il giovane ha così fatto ricorso al giudice del lavoro ed è stato reintegrato nel negozio di Marcon, in provincia di Venezia.

Secondo il giudice del lavoro "il licenziamento è discriminatorio perché fondato sull'età del lavoratore, non considerata nel contratto di lavoro". Abercrombie, ora, non dovrà solamente pagare i contributi al 24enne, ma anche lo stipendio sin dal momento del licenziamento.

Il ragazzo licenziato era stato assunto dallo store come overnight, ovvero addetto al riordino della merce di notte, dopo la chiusura del negozio.

