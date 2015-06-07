Loading...

Naike Rivelli e Siria De Fazio: "Due anime gemelle"

Redazione Avatar

di Redazione

07/06/2015

TITOLO
Naike Rivelli, figlia della splendida Ornella Muti e Siria De Fazio, ex concorrente della nona edizione del Grande Fratello, stanno vivendo da tempo una relazione. Ma che si tratti di una vera e propria storia d'amore o di una semplice amicizia, ancora non è chiaro! Siria De Fazio, intervistata dal settimanale “Top”, ha fatto capire che con Naike c'è molto di più di una semplice amicizia, anzi come da sue parole che “ siamo fatte l’una per l’altra”. Ma quanto alla sfera della sessualità, ha in pratica fatto capire che non c'è nulla tra loro! Parole condivise dalla Rivelli che al settimanale “Nuovo”, del suo rapporto con la De Fazio, ha fatto sapere: “Stiamo più che insieme! Siamo anime gemelle. Io e lei abbiamo un vissuto differente eppure siamo così simili che è anche complicato spiegare le cose” ma ha tenuto a chiarire “il mio definirci anime gemelle non riguarda la sessualità in alcun modo". Michela Galli
