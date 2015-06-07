Home Gossip Naike Rivelli e Siria De Fazio: "Due anime gemelle"

Naike Rivelli e Siria De Fazio: "Due anime gemelle"

di Redazione 07/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Naike Rivelli, figlia della splendida Ornella Muti e Siria De Fazio, ex concorrente della nona edizione del Grande Fratello, stanno vivendo da tempo una relazione. Ma che si tratti di una vera e propria storia d'amore o di una semplice amicizia, ancora non è chiaro! Siria De Fazio, intervistata dal settimanale “Top”, ha fatto capire che con Naike c'è molto di più di una semplice amicizia, anzi come da sue parole che “ siamo fatte l’una per l’altra”. Ma quanto alla sfera della sessualità, ha in pratica fatto capire che non c'è nulla tra loro! Parole condivise dalla Rivelli che al settimanale “Nuovo”, del suo rapporto con la De Fazio, ha fatto sapere: “Stiamo più che insieme! Siamo anime gemelle. Io e lei abbiamo un vissuto differente eppure siamo così simili che è anche complicato spiegare le cose” ma ha tenuto a chiarire “il mio definirci anime gemelle non riguarda la sessualità in alcun modo". Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp