Giornata mondiale di lotta all'Aids: 35 milioni di persone affette da Hiv, 140.000 in Italia

Non bisogna mai abbassare la guardia dinanzi all'Aids perché il virus, veramente infido, uccide ancora.

Durante la Giornata Mondiale di lotta all'Aids, che si celebra oggi, 1 dicembre, si vuole ricordare che l'Aids miete ancora troppe vittime. Unlaids ha rivelato che nel mondo vivono 35 milioni di persone affette da Hiv; solamente in Italia sono 140.000.

Insomma, bisogna prestare la massima attenzione perché l'Aids è sempre dietro l'angolo. Sebbene non se ne parli come anni fa, il virus uccide. E anche molto.