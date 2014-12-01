Giornata mondiale di lotta all'Aids: 35 milioni di persone affette da Hiv, 140.000 in Italia
di Redazione
01/12/2014
Non bisogna mai abbassare la guardia dinanzi all'Aids perché il virus, veramente infido, uccide ancora.
Durante la Giornata Mondiale di lotta all'Aids, che si celebra oggi, 1 dicembre, si vuole ricordare che l'Aids miete ancora troppe vittime. Unlaids ha rivelato che nel mondo vivono 35 milioni di persone affette da Hiv; solamente in Italia sono 140.000.
Insomma, bisogna prestare la massima attenzione perché l'Aids è sempre dietro l'angolo. Sebbene non se ne parli come anni fa, il virus uccide. E anche molto.
