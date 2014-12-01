Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, arrestata: responsabile rapimento imprenditore romano

Redazione Avatar

di Redazione

01/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tamara Pisnoli, ex moglie del centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, è stata arrestata perché sarebbe una dei responsabili del sequestro di un imprenditore romano, che tra l'altro è stato picchiato a sangue.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma hanno messo in manette 8 persone che ora dovranno rispondere di usura, rapina, estorsione e lesioni gravissime.

L'imprenditore seviziato è titolare di un'azienda che opera nel campo dello sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici. Dopo essere stato portato da diverse persone nella casa della Pisnoli, l'uomo è stato picchiato per ore; poi gli è stato rubato l'orologio e il denaro che aveva nel portafoglio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cdm approva Agenda per la semplificazione della Pa 2015-2017, pene lievi per reati meno gravi

Articolo Successivo

Giornata mondiale di lotta all'Aids: 35 milioni di persone affette da Hiv, 140.000 in Italia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016