Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, arrestata: responsabile rapimento imprenditore romano
di Redazione
01/12/2014
Tamara Pisnoli, ex moglie del centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, è stata arrestata perché sarebbe una dei responsabili del sequestro di un imprenditore romano, che tra l'altro è stato picchiato a sangue.
I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma hanno messo in manette 8 persone che ora dovranno rispondere di usura, rapina, estorsione e lesioni gravissime.
L'imprenditore seviziato è titolare di un'azienda che opera nel campo dello sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici. Dopo essere stato portato da diverse persone nella casa della Pisnoli, l'uomo è stato picchiato per ore; poi gli è stato rubato l'orologio e il denaro che aveva nel portafoglio.
