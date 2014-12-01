Cipolla: potente antidoto contro tumori, contiene composti organo solforati
di Redazione
01/12/2014
Molte persone stanno alla larga da aglio e cipolla perché rendono pesante l'alito. In realtà, tali ortaggi vanno consumati perché fanno molto bene all'organismo.
Un recente studio condotto da un'equipe di ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Milano ha messo in evidenza che consumare cipolle allontana il rischio di tumore. Tale ortaggio è un potente antidoto contro le neoplasie perché contiene composti organo solforati, proprio quelli che le attribuiscono quel gusto forte.
Insomma, l'alito pesante è cosa di poco conto se si prendono in considerazione le virtù della cipolla. Magari evitate di mangiare tale ortaggio se vi dovete recare in luoghi affollati o siete invitati a feste o convegni.
