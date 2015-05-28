Giornata mondiale senza tabacco: fumo prima causa evitabile di morte
di Redazione
28/05/2015
Domenica prossima si celebrerà la Giornata mondiale senza tabacco, occasione utile per ricordare che il fumo uccide molto, nel mondo, ma ancora sono tantissime per persone appassionate di 'bionde'.
La Giornata mondiale senza tabacco è stata istituita nel 1988 dall'Oms per sollecitare le persone a non fumare per almeno 24 ore. In molte Asl italiane verranno promosse iniziative di informazione, screening ed educazione in modo da far sapere ai fumatori a cosa stanno andando incontro.
Ricordiamo che il fumo rappresenta la principale causa evitabile di morte nel mondo. Il 10% dei decessi è dovuto proprio al tabacco. Bisogna che siano organizzate più campagne per sensibilizzare la popolazione sui danni provocati dal fumo.
