Parigi, poliziotti ubriachi passano col rosso e uccidono 40enne
di Redazione
28/05/2015
Episodio che non fa certo onore alla Polizia francese. Due agenti avevano partecipato a un festa e si erano ubriacati. Nonostante ciò, i due poliziotti hanno violato la legge mettendosi alla guida sotto l'effetto dell'alcol.
Fa rabbrividire anche il fatto che i due poliziotti sono passati ugualmente al semaforo rosso, scontrandosi con un furgone. Il conducente del mezzo, un 40enne, è stato scaraventato fuori dal veicolo ed è deceduto per le profonde ferite riportate.
I poliziotti sono stati messi in manette dai loro stessi colleghi.
Articolo Precedente
Walter Tobagi: Italia ricorda giornalista ucciso dalle BR
Articolo Successivo
Giornata mondiale senza tabacco: fumo prima causa evitabile di morte
Redazione