Parigi, poliziotti ubriachi passano col rosso e uccidono 40enne

Redazione Avatar

di Redazione

28/05/2015

Episodio che non fa certo onore alla Polizia francese. Due agenti avevano partecipato a un festa e si erano ubriacati. Nonostante ciò, i due poliziotti hanno violato la legge mettendosi alla guida sotto l'effetto dell'alcol.

Fa rabbrividire anche il fatto che i due poliziotti sono passati ugualmente al semaforo rosso, scontrandosi con un furgone. Il conducente del mezzo, un 40enne, è stato scaraventato fuori dal veicolo ed è deceduto per le profonde ferite riportate.

I poliziotti sono stati messi in manette dai loro stessi colleghi.

