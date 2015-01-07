Loading...

Giovane nerd fa infuriare United Airlines con Skuplagged.com: biglietti a prezzi stracciati

07/01/2015

Il giovane ed arguto Aktarer Zaman ha creato un motore di ricerca che ha fatto innervosire non poco la United Airlines, celebre compagnia aerea. Il motivo? Il sito ideato dal giovane nerd offre tariffe vantaggiose sfruttando un metodo semplice ma efficace.

Aktarer Zaman grazie al portale “Skyplagged.com” offre biglietti aerei ad un prezzo inferiore rispetto a quello delle altre compagnie. Tutto ruota sul fatto che il viaggiatore ha come destinazione un aeroporto di scalo. Il biglietto costa mediamente il 40% in meno.

L'espediente di Aktarer Zaman non è piaciuto alla United Airlines, che ha già adito le vie legali. L'intelligente programmatore, però, non cede sostenendo che lui non guadagna nulla da tale attività: vuole solo aiutare le persone a risparmiare. Sarà vero?

