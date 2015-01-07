Lotteria Italia 2015, biglietti vincenti: a Roma il primo premio

In Italia c'è qualche paperone in più, visto che ieri sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia.

Il tagliando del primo premio (quello da 5 milioni di euro) è stato venduto a Roma, in via Monte Bianco 114. Ecco la serie e il numero del biglietto vincente: P 490672.

Il secondo premio, quello da 2 milioni di euro, è stato vinto a Senigallia (Ancona). La serie e il numero: A 221059.

Il premio da 1,5 milioni, il terzo, è andato al possessore del biglietto serie G 453096, venduto a Caserta, in viale Alberto Beneduce 35. Il quarto premio è andato sempre a Roma, alla persona che possiede il biglietto serie C 052521. Anche quest'anno, molti italiani hanno esultato nel giorno dell'Epifania.