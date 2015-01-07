Justin Bieber mostra muscoli per Calvin Klein: protagonista campagna primavera 2015

Justin Bieber ostenta il suo volto e i suoi muscoli per Calvin Klein Jeans e Calvin Klein Underwear. La popstar canadese e la modella olandese Lara Stone sono i volto della campagna di Calvin Klein per la primavera del 2015.

Bieber è stato immortalato e filmato a torso nudo, mentre suona la chitarra e la batteria. Video e foto sono frutto del lavoro dei celebri fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, molto conosciuti a New York.