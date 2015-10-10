Home Home Girellone Farcito con Batterio Killer: Coop Lancia Allerta Listeria

di Redazione 10/10/2015

Occhio al 'Girellone farcito' con le olive venduto in diversi punti vendita Coop, visto che potrebbe contenere un batterio terribile, Listeria Monocytogenes, che causa la listeriosi, una patologia mortale Coop ha annunciato sul suo sito web di non consumare il 'Girellone farcito', invitando i clienti a riportarlo nel punto vendita dove era stato acquistato, facendoselo rimborsare o cambiarlo con un altro prodotto. Il prodotto contaminato dal batterio killer sarebbe stato messo in vendita negli store Coop di diverse regioni italiane: Lazio, Toscana, Umbria e Campania. Chi vuole ottenere maggiori informazioni in merito può chiamare il numero 055/5370054. La listeriosi è una patologia terribile per determinate categorie di soggetti: anziani, donne incinte, minori, diabetici, soggetti immunodepressi, diabetici e malati di tumore e Aids. Nelle donne incinte la listeriosi si manifesta come una lieve influenza: gli effetti, però, possono essere devastanti. Non è raro, infatti, che una donna in gravidanza colpita da listeriosi possa abortire o partorire prematuramente. Ci sono stati anche casi di infezione del feto o morte in utero. Devastanti anche gli effetti della listeriosi sui neonati, che possono seriamente morire. I sintomi della patologia, nei neonati, sono analoghi a quelli della meningite o della polmonite. E' probabile, inoltre, che il bebè affetto da listeriosi possa subire lesioni a livello neurologico che comportano un forte ritardo nello sviluppo. La Coop ha comunque tranquillizzato i clienti, sottolineando che i prodotti incriminati sono già stati ritirati. Se avete un 'Girellone farcito' in casa, lo ricordiamo, riconsegnatelo al negozio in cui è stato acquistato!

