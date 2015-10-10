Home Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne trono classico

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico

di Redazione 10/10/2015

Dal sito ufficiale di Maria De Filippi ecco le nuove anticipazioni "Oggi, giovedì 8 Ottobre, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico. Dopo l’ingresso dei tronisti e di Gianni che annuncia una Tina in gran bellezza, ecco il suo annunciato ingresso nei panni di …Arisa che volteggia nello studio, ma la scivolata è in agguato! Si entra nel vivo della puntata partendo da un video di Amedeo che non nasconde il suo entusiasmo per Melissa, provocando la fuga sdegnata di Martina e Rossella; alla fine di quella puntata lui si trova alle prese con la rabbia delle due ragazze e con il disappunto di Sophia, è da lei che va per primo, cercando di convincerla a capirlo e lei, dopo il bacio che c’è stato fra loro, pensa che lui abbia solo interesse fisico, lui ammette di non essere preso di testa, lei ci pensa… e oggi entra in studio; Amedeo ha raggiunto anche Rossella, la sua reazione gli ha dimostrato interesse e le dice anche che per lui il trasporto mentale è più importante di quello fisico, il riferimento è al bacio dato a Sophia che la rivale ha definito una “stupida diciottenne” quindi decida cosa vuole fare. Sophia non apprezza quello che gli ha sentito dire, la discussione con lui è lunga e articolata, lei riceve anche il sostegno di Gianmarco e di Silvia che capiscono la sua delusione la replica di Amedeo però la induce a lasciare lo studio e lui chiosa – è piccola, una donna lotta – Rossella c’è e lui ammette che il suo modo di fare lo avvicina alla ragazza, sente un feeling con lei, intanto Sophia piange nel backstage, quando rientra spiega a Maria che non è la presenza delle altre ragazze che la ferisce ma le sue parole – non mi prende di testa – e aggiunge che i suoi 18 anni sono maturi! La terza visita di Amedeo è nel camerino di Martina B., la trova più battagliera che mai ma dopo averla lasciata sfogare decidono di ripartire così si abbracciano e anche lei torna in studio, qui inizia un battibecco con Sophia alla quale dà della bambina, ma l’interessata risponde con veemenza tanto che Gianmarco mette tutte sull’avviso. Nell’esterna con Melissa prima si parla delle rivali poi si passa ai fatti e il bacio tra i due è cinematografico! Sophia non ci sta e riprende ad attaccare il comportamento di Amedeo che però le fa notare che le sue antagoniste questa volta non sono uscite dallo studio quindi… forse… hanno notato una differenza tra i due baci, ma quando lui la invita a ballare lei rifiuta decisa. Il capitolo Silvia parte dal consueto rewind della precedente puntata con relative esterne, ma le lacrime di Sophia creano un inciso: lei si sente illusa e delusa e non voleva che questo accadesse, Maria la invita a riflettere su quello che vorrebbe fare e la invita a seguire quello che sente, lei replica che fuori lo avrebbe già lasciato ma qui vuole capire fin dove arriva, così riprende la discussione con Amedeo. L’intervento di una ragazza produce una confessione inattesa di Amedeo – se vado in discoteca è capace che ne bacio anche quattro ma solo perché vivo di sensazioni – quindi Maria lo informa che durante la settimana Martina ha chiesto sempre di lui, mentre Rossana non lo ha mai fatto, lei si giustifica dicendo che era incerta se tornare, anche per le tante notizie che leggeva sulla sua pagina internet, ma Amedeo smentisce di avere una pagina e aggiunge che ha fatto anche una denuncia. Si riparte da Silvia: dopo l’ultima puntata Maurizio la raggiunge in camerino per protestare con lei e respingere le critiche che gli ha rivolto ma la tronista gli rimprovera il suo atteggiamento da “fenomeno” e lo stesso fa quando la redazione le comunica che lui ha chiesto più volte di vederla; oggi lui entra in studio e perora la sua causa ma non riesce a convincere la tronista e Gianni ritiene che per lui non ci sia possibile recupero, eliminato! Raphael sorprende Silvia a casa sua con i suoi genitori, ai quali chiede come fare per abbattere il muro della sua diffidenza, poi prima di separarsi i due si baciano appassionatamente, Fabio reagisce senza esitazione e lascia lo studio ma Silvia lo rincorre nel backstage e gli dice chiaramente che se tiene a lei deve tornare, il confronto è intenso ma dà il risultato sperato, Fabio torna e se la prende subito con Raphael; Silvia dice chiaramente che sta facendo diversi percorsi e vuole lasciarsi andare. Parte l’esterna con Fabio, prima al cinema e poi su morbidi cuscini dove si scambiano diverse tenerezze e lui le dice che vuole soprattutto farla star bene; ma torna d’attualità la visita di Raphael a casa della tronista, una sorpresa che è parsa alla tronista sincera e lui sottolinea che non l’avrebbe fatto se non fosse sincero perché conosce la delicata situazione familiare. Silvia vorrebbe ballare con Gennaro ma lui, risentito per le parole che le ha sentito pronunciare si rifiuta categoricamente; intanto Gianni e Tina ritengono che il comportamento di Raphael non sembra coincidere con il suo atteggiamento in studio, mentre Gennaro continua la protesta per il bacio e si chiede da dove siano usciti questi ragazzi nuovi… L’esterna con Gennaro la organizza Silvia, lo benda e lo porta in campagna sotto l’acquedotto romano dove gli fa trovare un puzzle che recita “guarda che mi piaci”, lui non se lo aspettava ed è contento, mentre uno dei nuovi in studio protesta e chiede se ci sarà una possibilità anche per loro. Un esterna da camera quella di Veronica e Gianmarco, prima scherzano nuovamente sull’episodio “gallina”, poi si lasciano andare a tenere effusioni, lui parla di una certa confusione e quando entra, tanto per metterci una pietra sopra, Veronica indossa un abito con stampa di galline; Gianmarco parla di un grande feeling fisico con lei ma aspetta di capire se c’è anche quello mentale. Gianmarco e Loretta si incontrano al lago e su una barchetta si confidano il reciproco interesse, oggi entra in studio radiosa e ammette di essere stata benissimo, Veronica dà un’interpretazione di quanto visto, “beccata” da Gianni, ma Gianmarco ammette che con lei c’è anche l’intesa mentale, interviene Amedeo per dire che è pronto a scommettere che non la sceglierà mai perché voleva solo avere un trofeo, i due tronisti polemizzano, l’argomento è sempre Loretta, secondo Amedeo è falsa. Scontro duro fra Gianmarco e Laura, lui le rimprovera una eccessiva reazione ma lei dice che è così perché è vera mentre le altre sono false, così si abbracciano, lei entra insieme a Cecilia verso la quale ha espresso giudizi negativi, l’interessata replica e chiude l’argomento, mentre Gianmarco, a precisa domanda di Maria su chi preferisca al momento, risponde senza esitazione Laura. Veronica protesta ma Tina dubita della sua sincerità e sospetta che lui e il tronista siano d’accordo, si sentono al telefono e concertano il da farsi, compreso l’acquisto del vestito incriminato e del libretto sugli animali esibito nella loro esterna, inoltre non capiscono come mai non se ne vada, sentite le ultime dichiarazioni di Gianmarco a proposito di Laura, Tina però è scatenata e Gianni saluta."

