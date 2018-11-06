Giulia De Lellis addio Andrea Damante, la storia con Irama
di Redazione
06/11/2018
Giulia De Lellis addio Andrea Damante. Ebbene si, possiamo dire addio alla possibilità di rivedere insieme il tronista e la corteggiatrice. La De Lellis adesso vive una nuova storia con Irama. Dal Dj al cantante il passo è breve?
Irama Bella e rovinataUna cosa i fan l'avevano notata... Giulia De Lellis aveva già pubblicato diverse Stories pubblicizzando il cd dell'artista. Fin qui nulla di male, semplicemente un'amica o un'influencer che decide di "promuovere" e consigliare l'ascolto di un album. I video della De Lellis però hanno fatto scattare un dubbio, il quale inizialmente era sopito da una possibile relazione con Cristiano Iovino. La realtà però è ben diversa da quella che un po' tutti noi immaginiamo. E se la canzone di Irama Bella e rovinata fosse dedicata all'ex fidanzata di Andrea Damante?
Giulia De Lellis addio Andrea DamanteA quanto pare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha un attrazione particolare per i musicisti. Giulia De Lellis addio Andrea Damante dopo a causa di Irama? Dopo il gossip relativo alla relazione, arrivato ieri nei social, ecco che tutti adesso si chiedono: quando è iniziata la loro relazione se Irama fino a poco tempo fa era fidanzato? Il mistero si infittisce, ma viene oscurato dall'inizio di una bella storia d'amore, tra due ragazzi, che in pochissimo tempo ha conquistato il web e anche Maria De Filippi. Giulia De Lellis, infatti, ha accompagnato Irama a Tu si que vales, dove ha presentato il suo nuovo album .
Andrea Damante InstagramSe nel corso delle ultime ore alcune presunte ex, compresa l'ex fidanzata ufficiale Giulia Tascione, hanno commentato in modo negativo Irama un po' tutti si chiedono: ma Andrea Damante Instagram? L'unico a non aver proferito parola circa la nuova relazione della sua Giulietta è stato proprio Andrea Damante. È solo una questione di tempo o il Dama preferisce davvero rimanere in silenzio? Ricordiamo che l'ex tronista e la De Lellis si sarebbero lasciati per un presunto tradimento, lui avrebbe tentato di tutto pur di riconquistarla... Ma gli sforzi sarebbero stati vani.
