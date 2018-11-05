Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne, segnalato anche Lorenzo Riccardi?

di Redazione 05/11/2018

Uomini e Donne nel mirino delle segnalazioni alla redazione. Dopo Sara Affi Fella, Mara Fasone... Ad essere segnalato è anche Lorenzo Riccardi? Uomini e Donne Gate In questa prima fase di Uomini e Donne sono stati diversi gli scandali che la redazione ha dovuto affrontare. Tutto è iniziato con la segnalazione di Nicola Panico. Il calciatore ha raccontato di esser rimasto segretamente fidanzato con Sara Affi Fella durante il suo percorso fatto al trono classico, conclusa poi con la scelta di Luigi Mastroianni. Messaggi, note audio che raccontano la vita parallela di una ragazza di 22 anni in cerca di notorietà. Nel corso di diverse interviste rilasciate sul Sara Affi Fella Uomini e Donne Gate, Nicola Panico ha raccontato anche le fasi preparative di un matrimonio che si sarebbe dovuto svolgere nel 2018. Il sogno sarebbe poi stato infranto dall'arrivo di Vittorio Parigni, calciatore con il quale l'influencer era andata a convincere a Torino. Mara Fasone addio al trono classico Un episodio simile stava per ripetersi con Mara Fasone. La ragazza ha deciso di dire addio al trono classico dopo alcune segnalazioni che la volevano ancora vicina al suo ex fidanzato. La dimostrazione di quanto detto sarebbe stata dettata dal fatto che la famiglia dell'uomo era ancora in contatto con quella della Fasone. Oggi però ecco che arriva una nuova segnalazione per Lorenzo Riccardi. Cosa sarà mai successo al tronista più amato di questa nuova edizione di Uomini e Donne? Lorenzo Riccardi e Giulia Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere nascere il flirt tra Giulia e Lorenzo Riccardi... E Luigi Mastroianni. La cosa avrebbe alimentato un bel po' di tensioni, riuscendo a risollevare così anche gli ascolti del programma. I recenti fatti hanno fatto si che venisse segnalato anche Lorenzo Riccardi. Alla base di tutto vi è il tira e molla con Giulia. Questo avrebbe fatto pensare a Gianni Sperti che i due si conoscessero già fuori il programma. Dunque anche loro, come successe con Nilufar Addati (Con un esito diverso dato che invece di Stefano Guglielmini scelse Giordano Mazzocchi ndr.), hanno già organizzato tutto?

