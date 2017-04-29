Home Uomini e Donne Giulia De Lellis Instagram: nuovi progetti senza Andrea Damante?

di Redazione 29/04/2017

Poche edizioni di Uomini e Donne hanno prodotto delle coppie come quella dei Damellis, composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis: amore a prima vista per loro e che continua a durare, visto che neanche il Grande Fratello VIP ha messo i bastoni tra le ruote al DJ e alla modella e imprenditrice. Anzi, sembra che il loro sentimento sia cresciuto giorno dopo giorno, così come le loro carriere: per questo i fan della coppia sono rimasti sorpresi di apprendere i nuovi progetti di Giulia senza Andrea, il tutto documentato sulle Instagram Stories della ragazza. Se, dal punto di vista lavorativo, Andrea Damante è un deejay affermatissimo nei club e nelle discoteche di tutta Italia, Giulia De Lellis oltre che posare come modella, è diventata imprenditrice lanciando in prima persona la sua prima linea di costumi da bagno e, poi, un canale Youtube tutto suo. Sì, avete capito bene fan dei Damellis: Giulia oltre che postare video in diretta su Instagram, da ora avrà un canale Youtube dedicato a chi vuole parlare di moda e beauty. Il primo video infatti pare che sia dedicato a una linea di trucchi ideata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L’annuncio ha riempito di gioia i fan dei Damellis che assiduamente seguono le dirette e i video di entrambi su Instagram, ma anche fatto preoccupare: di solito, la coppia fa tutto insieme, perché Giulia De Lellis ha deciso di non includere nei suoi nuovi progetti il suo fidanzato Andrea Damante? La spiegazione arriva direttamente dal video, ovvero che sono state le fan a chiedere di essere sempre aggiornate sui suoi consigli su make-up e sul look e quale modo migliore che il social network dei video? Essendo cose da donne, Andrea forse farà qualche comparsata sporadica, ma di sicuro non farà da modello per provare il nuovo rimmel firmato dalla sua dolce metà!

