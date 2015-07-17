Loading...

Godzilla PS4: grafica e scenari stupendi, oltre 20 mostri da scegliere

17/07/2015

Il gioco Godzilla è approdato sulla PS4. Lo ha annunciato Entertainment Europe, sottolineando che il mostro genererà ancora una volta confusione e combatterà coi suoi più acerrimi nemici

    Godzilla per PS4 è decisamente avvincente. I giocatori dovranno ottenere la G-Energy, ovvero quell'energia che consentirà di aumentare la grandezza di Godzilla e le sue abilità. Inoltre, ogni player potrà scegliere tra oltre 20 mostri e sfidare online gli avversari. Grafica e scenari impeccabili consentiranno ai giocatori di rivivere le emozioni dei film su Godzilla. Hervé Hoerdt, vicepresidente marketing & digital di BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha affermato: "Per più di 60 anni, Godzilla ha scatenato l'immaginazione di milioni di fan, diventando uno dei più acclamati e famosi prodotti del Giappone, esportati in Occidente. Grazie al nuovo Godzilla daremo ai fan l'opportunità di impersonare il loro mostro preferito, scatenando tutta la sua incredibile forza e il suo potere distruttivo".
