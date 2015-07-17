Home Salute Lazio: binge drinking dilaga tra studenti, studio "Alcol e giovani"

di Redazione 17/07/2015

Dallo studio "Alcol e giovani", condotto dalla Fire sugli studenti di 3 città laziali, Latina, Roma e Frosinone, emerge che tra gli under 14 sta dilagando l'abitudine del 'binge drinking' Il 'binge drinking' è una pessima tendenza consistente nel consumo di molti alcolici nell'arco di poche ore. Insomma, una vera e propria 'abbuffata alcolica'. Ciò è deleterio, soprattutto per i più giovani. Il 60% dei liceali del Lazio ha confessato di aver bevuto a dismisura alcolici almeno una volta. Ciò è a dir poco allarmante. Il gastroenterologo Antonio Gasbarrini ha commentato così il risultato della ricerca: "Lo stile di vita dei nostri adolescenti è ad alto rischio, cattiva alimentazione e tendenza all'abuso di alcol sono i dati emersi in questi mesi di lavoro". E' inquietante anche un dato: il 9% dei giovani tra i 18 e i 20 anni è già dipendente dall'alcol. Il presidente della Fire, Ferruccio Bonino, ha detto: "L'educazione su uso e abuso arriva dalla famiglia: io non faccio bere alcol ai miei figli".

