Donald Sutherland compie 80 anni: folgorato da Fellini

di Redazione

17/07/2015

Uno degli attori più talentuosi ed eclettici di Hollywood, Donald Sutherland, compie 80 anni. Il canadese Donald ha interpretato ben 180 film ma nessuno lo ha connotato veramente

    Donald Sutherland ha amato e ama l'Italia e il cinema italiano. Ricordiamo che è stato diretto da Fellini in "Casanova". Riguardo al regista italiano l'attore canadese disse: "Un regista che ha cambiato la mia vita. Ho capito che dovevo fare l'attore quando ho visto lo stesso giorno 'La strada' di Fellini e 'Orizzonti di gloria' di Kubrick". Tanti i riconoscimenti vinti da Donald Sutherland nel corso della sua carriera, come il Golden Globe per "Cittadino X". L'attore si è sposato due volte. Dalla seconda moglie, Shirley Douglas, ha avuto due figli: Rachel e e Kiefer.
