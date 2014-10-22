Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

IPad Air 2: ecco primi commenti d'oltreoceano

Redazione Avatar

di Redazione

22/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Diversi tabloid e magazine americani hanno avuto l'occasione di provare i nuovi iPad Air 2 e iPad mini 3. Secondo Nilay Patel di The Verge, ad esempio, l'iPad Air 2 è il migliore realizzato finora e, addirittura, la migliore 'tavoletta' mai prodotta, in quanto è dotato di tantissime app.

Walt Mossberg, invece, sempre commentando le caratteristiche del nuovo tablet di Apple, ha scritto su Re/code: "Non raccomando all'utente medio di iPad Air di passare ad Air 2. Che cosa dico invece alla vasta maggioranza di possessori di vecchi iPad? È una storia completamente differente. Se avete un iPad 2, 3 o 4, il nuovo Air 2 farà una grande differenza. Il suo essere più sottile e leggero farà una grande differenza, e sarà più veloce e fluido".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fiumicino, psicosi Ebola: bimba allontanata da asilo

Articolo Successivo

Google modifica algoritmi per contrastare pirateria informatica

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022