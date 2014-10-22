IPad Air 2: ecco primi commenti d'oltreoceano

Diversi tabloid e magazine americani hanno avuto l'occasione di provare i nuovi iPad Air 2 e iPad mini 3. Secondo Nilay Patel di The Verge, ad esempio, l'iPad Air 2 è il migliore realizzato finora e, addirittura, la migliore 'tavoletta' mai prodotta, in quanto è dotato di tantissime app.

Walt Mossberg, invece, sempre commentando le caratteristiche del nuovo tablet di Apple, ha scritto su Re/code: "Non raccomando all'utente medio di iPad Air di passare ad Air 2. Che cosa dico invece alla vasta maggioranza di possessori di vecchi iPad? È una storia completamente differente. Se avete un iPad 2, 3 o 4, il nuovo Air 2 farà una grande differenza. Il suo essere più sottile e leggero farà una grande differenza, e sarà più veloce e fluido".