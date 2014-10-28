Google onora Jonas Salk con un doodle: inventò vaccino contro poliomielite

Oggi, 28 ottobre 2014, Google omaggia con un doodle Jonas Salk, l'inventore del vaccino contro la poliomielite. Salk nacque a New York il 28 ottobre del 1914 e morì il 23 giugno 1995 a La Jolla, in California.

Lo studioso americano fece la straordinaria scoperta nel 1953, diventando famoso in tutto il mondo. Tutti noi siamo in debito con Jonas Salk, visto che fu in grado di creare la prima versione del vaccino contro la poliomielite, ovvero quello fondato su virus morti.

Il più importante motore di ricerca ha voluto così apporre sulla sua pagina principale un doodle che ritrae il medico americano insieme ai bimbi, che si divertano in strada. Uno dei piccoli ha un cartello con su scritto: "Thank you dr Salk".