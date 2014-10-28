India, selfie fatale: 27enne schiacciata da elefante

Scattarsi un selfie si può rivelare pericoloso. Una donna di 27 anni ha perso la vita, in India, dopo essere stata schiacciata da un grosso elefante. La donna, un'insegnante, si stava scattando un selfie. Assieme a lei il figlioletto di 4 anni e il marito. L'episodio è avvenuto in una località del Kerala. La famiglia era in vacanza.

I poliziotti ritengono che l'elefante non abbia apprezzato la presenza della 27enne, colpendola con la proboscide. La donna è finita per terra ed è stata calpestata dall'animale innervosito.

La 27enne è stata subito portata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. Il figlio e il marito dell'insegnante sono rimasti scioccati.