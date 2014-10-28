Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

India, selfie fatale: 27enne schiacciata da elefante

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Scattarsi un selfie si può rivelare pericoloso. Una donna di 27 anni ha perso la vita, in India, dopo essere stata schiacciata da un grosso elefante. La donna, un'insegnante, si stava scattando un selfie. Assieme a lei il figlioletto di 4 anni e il marito. L'episodio è avvenuto in una località del Kerala. La famiglia era in vacanza.

I poliziotti ritengono che l'elefante non abbia apprezzato la presenza della 27enne, colpendola con la proboscide. La donna è finita per terra ed è stata calpestata dall'animale innervosito.

La 27enne è stata subito portata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. Il figlio e il marito dell'insegnante sono rimasti scioccati.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"I guardiani della galassia" sbanca box office italiano, film targato Marvel

Articolo Successivo

Google onora Jonas Salk con un doodle: inventò vaccino contro poliomielite

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016