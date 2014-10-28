Fiorella Mannoia festeggia 60 anni con doppio disco: duetto con Celentano

Fiorella Mannoia festeggia 60 anni e 46 di carriera con uno speciale doppio disco contenente le sua canzoni più famose, tutte riarrangiate, e duetti con colleghi e amici famosi.

Il nuovo album della Mannoia si chiama "Fiorella". Ecco cosa ha detto l'artista romana del suo nuovo capolavoro: "Sono orgogliosa della 'benedizione' ricevuta da Fossati a Battiato. Con Celentano ho coronato il mio sogno. Abbiamo cantato il brano che ha segnato l'inizio della mia carriera a 14 anni a Castrocaro: Un bimbo sul leone".

"Onorata ed emozionata per la 'benedizione' di così tanti artisti da Claudio Baglioni a Ligabue, da Laura Pausini fino a Tiziano Ferro. Con ognuno di loro ho stretto un legame e il fatto che abbiano voluto condividere un percorso con me, mi ha riempito di gioia", ha confessato Fiorella nel corso di un'intervista a Tgcom24.