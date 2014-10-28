Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Fiorella Mannoia festeggia 60 anni con doppio disco: duetto con Celentano

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Fiorella Mannoia festeggia 60 anni e 46 di carriera con uno speciale doppio disco contenente le sua canzoni più famose, tutte riarrangiate, e duetti con colleghi e amici famosi.

Il nuovo album della Mannoia si chiama "Fiorella". Ecco cosa ha detto l'artista romana del suo nuovo capolavoro: "Sono orgogliosa della 'benedizione' ricevuta da Fossati a Battiato. Con Celentano ho coronato il mio sogno. Abbiamo cantato il brano che ha segnato l'inizio della mia carriera a 14 anni a Castrocaro: Un bimbo sul leone".

"Onorata ed emozionata per la 'benedizione' di così tanti artisti da Claudio Baglioni a Ligabue, da Laura Pausini fino a Tiziano Ferro. Con ognuno di loro ho stretto un legame e il fatto che abbiano voluto condividere un percorso con me, mi ha riempito di gioia", ha confessato Fiorella nel corso di un'intervista a Tgcom24.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google onora Jonas Salk con un doodle: inventò vaccino contro poliomielite

Articolo Successivo

"La spia - a most wanted man": ultimo film interpretato da Philip Seymour Hoffman

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016