Google progetta batterie del futuro: autonomia maggiore

L'obiettivo di molte aziende è creare batterie più durature e meno costose. Wall Street Journal ha reso noto che anche Google starebbe lavorando a diversi progetti concernenti batterie potenti ed economiche.

Gli studiosi di Big G sono attivi da un po' di tempo nella ricerca della batteria del futuro, quella che tra l'altro dovrebbe far funzionare la Google Car e i palloni aerostatici anti digital divide.

Secondo alcune indiscrezioni, Google ha in mente di creare batterie allo stato solido: più sicure e in grado di garantire un'autonomia superiore.