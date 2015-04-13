Modena, auto in sottopasso allagato: muore. Zona era stata transennata
di Redazione
13/04/2015
E' piombato con la sua auto in un sottopasso allagato, dopo le copiose piogge di febbraio ed è morto. E' successo a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Non si conoscono ancora le generalità della vittima.
La zona era stata transennata perché totalmente allagata ma non si capisce perché l'uomo vi è andato a finire con la sua auto. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.
