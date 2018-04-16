Home Uomini e Donne Gossip Uomini e Donne Luigi Mastroianni, dichiarazione shock: "È uguale a Nicola"

Gossip Uomini e Donne Luigi Mastroianni, dichiarazione shock: "È uguale a Nicola"

di Redazione 16/04/2018

Nuovo gossip Uomini e Donne per la coppia Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sembra che manchi soltanto la conferma della scelta all'interno del programma di Uomini e Donne. In questione però è stata diffusa una dichiarazione shock fatta sul trono di Sara Affi Fella: "È uguale a Nicola"... Di chi stava parlando la tronista napoletana? Sara Affi Fella la scelta, sarà Lorenzo Riccardi? Nel corso di queste ultime due settimane abbiamo avuto modo di vedere come Sara Affi Fella sia stata stuzzicata da Lorenzo Riccardi, dopo che questo aveva abbandonato definitivamente Uomini e Donne. Le Anticipazioni del programma di Maria De Filippi però vedono come protagonista i due ragazzi, i quali si sarebbero visti in esterna in occasione proprio della compleanno di Lorenzo Riccardi... La situazione però sembra essere declinate in modo negativo nei confronti del corteggiatore, a causa di alcune segnalazioni fatte alla redazione che lo vedrebbero troppo vicino a Sonia Lorenzini alimentando così una serie di news gossip Uomini e Donne. La cosa di Sara Affi Fella: "È uguale a Nicola" Sara Affi Fella è diventato uno dei volti noti del panorama televisivo italiano grazie alla sua esperienza vissuta Temptation Island 4, dove ha partecipato insieme all'ex fidanzato Nicola Panico. Se ben ricordate la coppia ha lasciato il programma separata, proprio perché Sara Affi Fella non avrebbe gradito in alcun modo il comportamento di Nicola Panico nei confronti della sua tentatrice, al quale avrebbe mostrato delle attenzioni eccessive. Questa cosa si sarebbe riflessa verso uno dei due corteggiatori. Le cose di queste ultime ore però sta facendo discutere la dichiarazione shock: "È uguale a Nicola". Ma chi si riferisce in realtà? Sara Affi Fella la scelta, l'opinione del web La permanenza di Sara Affi Fella all'interno del programma di Uomini e Donne sembra avviarsi alla fine. Secondo l'opinione del web, nonostante i vari litigi, Sara Affi Fella la scelta sarà incentrata su Lorenzo Riccardi.... Differentemente però, chi ha avuto modo di appassionarsi al trono della ragazza napoletana, punta su un finale scontato come quello di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. In queste ore è stata appena lanciata una bomba decisamente importante, che potrebbe influenzare il percorso della tronista napoletana. Un utente sul web, come riportato anche dal sussidiario.net, su Lorenzo Riccardi al dichiarato: "È uguale a Nicola Panico".

