Sara Affi Fella profilo Instagram ufficiale
di Redazione
16/04/2018
Con quasi 150 mila follower il profilo instagram di Sara Affi Fella, tronista attualmente ad Uomini e Donne è a portata di clic. Nonostante per regolamento di programma tronisti e corteggiatori non possono utilizzare i social network per la durata del loro percorso, il profilo ufficiale di Sara (curato da terzi) fermenta ogni giorno con scatti sensuali della giovane, più i momenti salienti delle puntate in cui è lei la protagonista
Chi è Sara Affi FellaSara, 21 anni, è nativa di Isernia ed è una matricola universitaria. Ha un forte legame con la sua famiglia, in particolar modo a sua mamma che è per lei la sua più grande compagna di vita. La ricordiamo bene per aver partecipato all’edizione scorsa di Temptation Island insieme al suo (oggi ex) fidanzato Nicola, con il quale ha avuto una relazione di ben cinque anni, ed è uscita dal programma da sola per i comportamenti inappropriati che Nicola aveva avuto con la single Antonella. Nonostante ciò, Sara aveva voluto dare un’altra possibilità al suo fidanzato, di cui era follemente innamorata, andando così a convivere insieme, ma le cose non sono andate come lei sperava e ancora una volta lui non ha avuto per lei il minimo rispetto. Per voltare completamente pagina, Sara ha deciso di cominciare una bellissima avventura ad Uomini e Donne, ben consapevole che con i suoi 21 anni ha ancora tutta una vita dinanzi a sé e non le manca nulla per poter trovare finalmente l’amore. E infatti la vediamo sul trono, come una ragazza diretta, simpatica e trasparente. Quando ha cominciato la sua avventura sul trono, ha detto chiaramente di essere alla ricerca di una persona che sappia apprezzarla, che la rispetti e che sappia tenerle testa. Certo non è una persona semplice e ha molti difetti, ma in fondo chi non li ha? Si distingue a volte per la sua testardaggine, ma quando si innamora tira fuori il meglio di se stessa. In un ragazzo per lei non è per nulla importante l’aspetto fisico, ma piuttosto carattere e personalità. Non le piacciono i ragazzi superficiali e con poco carisma, vuole un ragazzo che sappia cosa cerca, che sappia farla ridere e in particolare che sappia amare.
Sara Affi Fella di Uomini e DonneMa come sta andando il trono della bella partenopea Sara Affi Fella? Il percorso della bella studentessa ventunenne ormai sta giungendo al termine e nelle settimane a seguire arriverà il gran momento della scelta finale. Le anticipazioni ufficiali su Uomini e donne vedono Sara Affi Fella essere la protagonista di uno scontro (non da niente) accaduto in trasmissione con Lorenzo, che nonostante gli accadimenti ad oggi sembra essere ancora il corteggiatore papabile per la scelta finale. Nello specifico Lorenzo ha deciso di andare via dalla trasmissione di Maria De Filippi quando in puntata ha avuto modo di guardare l’esterna tra Sara e Luigi, durante la quale c’è stato un bacio molto hot che il corteggiatore non ha per nulla gradito A quel punto, infatti, Lorenzo ha voluto andar via in maniera definitiva dalla trasmissione e di non tornare. Tuttavia, la tronista Sara non si è data per vinta e ha scelto di cercare di nuovo Lorenzo. Come? Beh pare che abbia deciso di andare fino a Milano, la città dove vive Lorenzo, per vederlo e convincerlo a tornare di nuovo in puntata. Lo ha invitato a non arrendersi proprio ora che manca davvero un piccolo passo al gran botto finale. Ecco allora che Lorenzo, vedendo del bello nel gesto della tronista napoletana, ha scelto di metterci una pietra sopra e ritornare di nuovo in studio a Uomini e donne. Come finirà?
Articolo Precedente
Gossip Uomini e Donne Luigi Mastroianni, dichiarazione shock: "È uguale a Nicola"
Articolo Successivo
Sabrina Ghio innamorata dopo Uomini e Donne?
Redazione