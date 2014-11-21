Gran Bretagna: arrivano 'Poo-bus', autobus alimentati con feci e scarti alimentari
In Gran Bretagna arrivano i 'Poo-bus', ovvero i primi autobus alimentati con un combustibile particolare: feci e scarti alimentari.
Il mezzo rispettoso dell'ambiente è stato instradato ieri dalla Bath Bus Company sulla tratta Bath-Bristol. La Geneco è la prima azienda britannica che ha immesso biometano ottenuto da reflui umani e scarti alimentari nella rete del gas naturale.
“Attraverso il trattamento delle acque reflue siamo in grado di produrre abbastanza biofuel per fornire una significativa fornitura di gas alla rete nazionale del gas, alimentando circa 8.500 case e il Poo-bus”, ha detto Mohammed Saddiq, direttore generale di Geneco.
Pare che, con un pieno di biogas, equivalente alle deiezioni umane di 5 persone nell'arco di un anno, si possano percorrere fino a 300 km.
