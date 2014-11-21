Consigliavano latte artificiale alle madri: pediatri in manette

Nelle ultime ore sono finiti in manette diversi sanitari, tra cui 12 pediatri, 5 informatori scientifici e un dirigente d'azienda di alimenti per bambini. I professionisti avrebbero consigliato le madri a preferire il latte artificiale, prodotto da determinate società, al latte materno.

I militari dei NAS e dell'Arma dei carabinieri hanno eseguito 18 arresti domiciliari e 26 perquisizioni in diverse regioni italiane (Marche, Toscana, Lombardia e Liguria).

Nelle prossime ore si svolgerà una conferenza stampa presso il comando provinciale dei Carabinieri di Pisa.

Una storia nauseante. Medici che invogliano madri ad acquistare latte artificiale!