Nicki Minaj vuole assaporare maternità, lavoro sì ma non troppo

L'eccentrica e disinibita popstar Nicki Minaj ama il suo lavoro ma non vuole essere inghiottita dall'attività professionale. La popstar

Interessante sicuramente la confessione di Nicki rilasciata al magazine Complex. La cantante ha evidenziato di non voler spendere tutta la sua vita solo per il lavoro, volendo anche dedicare tempo all'ambito privato; insomma vuole diventare mamma.

Nicki sta pensando a un figlio, dunque. Il problema è che non ha ancora un compagno. Certo, visto il suo fascino, non avrà problemi a trovarne uno. Intanto godetevi il nuovo singolo della Minaj, intitolato “Only”.