Home Gossip Grande Fratello Vip: Aida Yespica pronta, ma spunta un nuovo amore

Grande Fratello Vip: Aida Yespica pronta, ma spunta un nuovo amore

di Redazione 02/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ormai sembrano esserci pochi dubbi sulla partecipazione di Aida Yespica alla seconda edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe cominciare il prossimo 11 settembre in prima serata su Canale 5. L'ex modella e showgirl è pronta per il suo terzo reality in Italia, dopo aver partecipato per due volte all'Isola dei Famosi, ma intanto in queste ore a fare notizia è soprattutto un'immagine, quella che la vede insieme al suo nuovo amore misterioso. Una storia cominciata soltanto da un paio di settimane anche perché lei è fresca di rottura con l'imprenditore Enrico Romeo che sembrava essere pronto per sposarla e invece è stato lasciato al termine di una storia tormentata, come ha avuto modo di confessare successivamente la stessa Aida. Ora però la Yespica, come mostrano le foto pubblicate su Leggo.it e realizzate dal re dei paparazzi romani Rino Barillari, sembra essere di nuovo innamorata e il giovane compagno, del quale per il momento non viene diffuso il nome è un imprenditore napoletano che opera nel mondo degli occhiali. A giudicare dalle immagini, tra i due è passione vera: sono scesi da una macchina dopo una serata passata fuori nella Capitale (anche se Aida da quando è rientrata in Italia vive a Milano), i due piccioncini si abbracciano e baciano focosamente prima di accorgersi della presenza del fotografo anche se ormai è tardi. Lui cerca di nascondersi, lei si lamenta dicendo di non volere che vengano scattate della foto e invece adesso tutti hanno visto. Dopo il breve matrimonio con Leonardo Gonzales, la lunga e tormentata storia con Roger Jenkins e quella più recente con Enrico Romeo, sarà la volta buona per la Yespica a caccia di un po' di felicità in amore?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp