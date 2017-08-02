Loading...

Uomini e Donne news: un nuovo tronista arriva da Temptation Island 2017?

02/08/2017

l toto-nomi per i nuovi tronisti di Uomini e Donne in vista della stagione che partirà a fine agosto con le prime registrazioni si arricchisce ogni giorno di nuovi nomi e l'ultimo è legato anche a Temptation Island 2017. Lui è Andrea Luceri, 29enne pugliese dal grande fisico e dagli occhi ipnotizzanti che nel docu reality di Canale 5 era uno dei single 'tentatori'. Alla fine della sua esperienza nel villaggio delle fidanzate in Sardegna, Andrea è stato raggiunto dal blog Il Vicolo delle News che gli ha fatto una lunga intervista. E lui ha parlato delle fidabzate e delle coppie conosciute nelle tre settimane di permanenza a Temptation Island 2017 sbilanciandosi anche su alcuni di loro. Selvaggia Roma ad esempio è una grande persona, di cuore, ma per lui la più bella in assoluto è Valeria Bigella che rispecchia il suo ideale di donna, con valori e principi sani come ormai non si trovano più in giro. L'ex vincitore del concorso Mister Italia nel 2015 ha anche rivelato che secondo lui la coppia più innamorata in assoluto è quella formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, nata quest'anno a Uomini e Donne. Andrea conferma di essere soddisfatto di questa esperienza che gli è servita molto per crescere e svela che presto quasi sicuramente lo rivedremo in tv con un programma che per ora preferisce non svelare perché lui è molto scaramantico. Il pubblico però pensa che l'unico sbocco possa essere quello di nuovo tronista a Uomini e Donne (o in alternativa il ruolo di corteggiatore). Andrea sembra avere le carte in regola per fare bene anche come nuovo tronista, ma lui e il pubblico saranno accontentati?
