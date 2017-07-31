Home Gossip Grande Fratello Vip, torna anche Malena?

di Redazione 31/07/2017

Dopo essere stata una delle rivelazioni all'Isola dei Famosi 2017, potrebbe esserci di nuovo un ruolo importante in un reality per Malena, l'ex politica nella file del PD che da qualche mese è diventata una nuova star del porno grazie alla conoscenza di Rocco Siffredi. Il suo nome infatti rientra nelle anticipazioni tv sui possibili concorrenti per la seconda edizione del Grande Fratello Vip anche se lei non ha mai confermato (ma nemmeno smentito). Intanto però Filomena Mastromarino, così si chiama nella vita di tutti i giorni, continua a regalare ai suoi fans molte immagini che fanno sognare e in una recentissima intervista al settimanale 'Novella 2000' ha anche confessato di essere ancora single perché non ha nessuna voglia di cominciare un legame stabile con nessuno e gorse non è nemmeno pronta ma pensa solo alla sua prossima vacanza in Grecia. Tanto, come ha confessato amaramente alla rivista, gli uomini in realtà quando la conoscono fuggono per la paura: alcuni credono che solo perché è diventata una star dei film hard a letto abbia delle pretese incredibili, altri invece non sopportano la svolta hot che lei ha dati alla sua vita. E così lancia un appello, perché lei ha solo voglia di innamorarsi e di trovare un compagno. Intanto però si gode un anno che è diventato magico, anche grazie alla grande popolarità che le è derivata dall'aver partecipato all'Isola dei Famosi 2017. Malena ammette che non si aspettava di ottenere così tanto successo, però è un'esperienza che rifarebbe perché le ha permesso di mettere in mostra un lato diverso del suo carattere. Eventualmente sarà così anche al GF Vip?

