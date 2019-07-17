Federica Nargi: passione alle baleari con Alessandro Matri
di Redazione
17/07/2019
Gli anni passano, ma la passione non sembra risentirne. Tra Federica Nargi e il fidanzato Alessandro Matri, l’amore dura da dieci anni e lo fa a gonfie vele. La ex velina e il calciatore, si sono scattati foto piene di passione durante la loro vacanza alle Baleari, dove hanno soggiornato insieme alle due figlie, Sofia e Beatrice. I due non hanno nascosto il loro amore dal primo incontro e ora è sempre più mostrato sui social dove entrambi postano foto correlate da messaggi romantici in cui mostrano al mondo quanto sono stati fortunati ad essersi conosciuti e innamorati. Di tempo dal 2008, quando si sono conosciuti grazie ad amici in comune, ne è passato molto, eppure la loro passione non sembra essere cambiata. A dimostralo sono gli scatti hot pubblicati da Federica Nargi sul suo Instagram in barca a Formentera dove, tra l’altro, mostra una forma fisica invidiabile nonostante due gravidanze. Del resto, la bellezza della show girl non è mai stata un segreto. Gli scatti hanno fatto impazzire i loro follower che sui social hanno commentato con cuoricini e frasi di ammirazione per una delle coppie più amate sui social e non solo.
Come è iniziato il loro amoreEra il 2008, quando Federica Nargi e Alessandro Matri sono stati presentati da amici in comune in una discoteca di Milano. Come loro stessi raccontano, nonostante la passione fosse evidente, è passato qualche mese prima che rendessero ufficiale la loro storia d’amore che da quel giorno non ha mai vissuto momenti di crisi. A suggellare il loro amore sono state anche le figlie, Sofia di tre anni a Beatrice, nata nel marzo 2019. Federica Nargi e Beatrice, mentre era ancora in pancia, sono state protagoniste di un bellissimo servizio fotografico insieme all’ex velina Costanza Caracciolo, anche lei in dolce attesa di una bambina dall’ex calciatore Christian Vieri. Il titolo degli scatti era “Momenti di incredibile felicità”, a dimostrare che l’amicizia tra le due show girl è ancora forte, proprio come quando lavoravano insieme a Striscia la notizia. Quello tra la Nargi e Matri è un amore che viaggi in acque sicure e che non sente il bisogno di ufficializzarsi nel matrimonio, almeno per il momento.
Non solo show girlFederica Nargi, non è solo una show girl, la ex velina mora, infatti, ha realizzato una propria capsule collection di costumi da bagno per I Am Bikini, il brand made in Italy che unisce la tradizione sartoriale allo stile contemporaneo. Non ne è solo designer, ma anche testimonial. Non è certo un segreto che Federica abbia un fisico mozzafiato anche dopo due gravidanze, di cui una avuta soltanto quattro mesi fa. Nonostante molti fan l’avessero accusata tempo fa di essere troppo magra, ora sembra essere tornata alla sua forma fisica perfetta come si può notare in tutti i suoi scatti al mare, in barca e sulle spiagge dove sfoggia una forma invidiabile e dei costumi ricercati, che in molti casi fanno parte della sua linea realizzata nel 2018.
Redazione