Come trovare l'anima gemella online, ecco i dati e le tendenze
di Redazione
17/07/2019
Il dating online riscuote sempre maggior successo, i vari siti o app che ti garantiscono di trovare l’anima gemella sono in aumento negli ultimi anni. Si trovano app per tutti i gusti sul mercato e tutti hanno come obiettivo finale quello di farvi trovare l’anima gemella. Secondo i dati analizzati da Statista, l’istituto di ricerca statunitense, l’8% delle persone tra i 18 e 30 anni hanno utilizzato siti di incontri e intrapreso una relazione con una persona conosciuta online. Anche in Italia questa tendenza sta spopolando, si tratta per lo più delle nuove generazioni che utilizzano questi siti o app per cercare anche nuove amicizie, non per forza per trovare l’amore. Secondo gli studi dell’istituto tedesco Trend Research, il 29% degli utenti italiani, sono ragazzi che vanno dai 18 ai 29 anni, mentre il 32% è formato da utenti che hanno circa dai 29 ai 39 anni. Gli italiani prediligono generalmente una sola app per incontri, una minoranza invece ha sul proprio telefono 2 app per gli incontri online. Nonostante l’età o il tipo di app o sito che si sceglie di utilizzare, bisogna conoscere alcune regole non scritte su come avere successo su questi siti ed ottenere i risultati desiderati, perciò in questo articolo vi spiegheremo come flirtare e avere successo in un sito di incontri. Regola n.1: Auto-valutarsi e promuoversi nella maniera più sincera possibile Per prima cosa bisogna realizzare il profilo con i dati personali e le foto, e per far si che abbia successo bisogna auto-valutarsi. Siate sinceri con voi stessi e inseriti nella descrizione del vostro profilo ciò che state cercando e soprattutto alcuni punti forti del vostro carattere, della vostra vita e del vostro aspetto fisico. Ora non vi rimane che “promuovervi” nella maniera più sincera possibile e iniziare la vostra ricerca. Regola n.2: Siate positivi e simpatici Per far si che il vostro profilo venga visualizzato e scelto tra milioni di altri profili siate sempre positivi e ironici, sia nelle foto che pubblicate che nei post che scrivete. Una persona vivace e positiva avrà più possibilità di avere successo in confronto ad una persona cupa e negativa. Siate chiari nelle cose che scrivete e soprattutto in quelle che chiedete. L’importante che venga sempre fatto in maniera educata. Per esempio se vi interessa conoscere persone che non bevono, ditelo senza timori ma pur che lo facciate in modo tale da non offendere chi invece ama sorseggiare un buon cocktail. Regola n.3: Non parlare mai di temi pesanti Durante la ricerca di persone da conoscere su questi siti ci si imbatte sempre in discussioni e chiacchiere, che sono utili per conoscersi e capire se può scattare l’intesa. La cosa assolutamente da evitare durante queste chiacchierate è quella di portare le discussioni verso argomenti pesanti. Siate flessibili e dalla mentalità aperta durante una conversazione e non siate mai pesanti e banali. Non cercate di imporre le vostre idee ma, al contrario, ascoltate le idee dell’altra persona e confrontatevi in maniera serena. Se il discorso inizia a ricadere sul pesante chiudetelo e apritene un altro più leggero.
