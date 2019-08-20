Andrea Melchiorre dopo Uomini e Donne punta al Grande Fratello Vip?

Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip

Manca poco all’inizio di una nuova stagione televisiva e questo, per i fan della televisione italiana, implica anche l’avviso dei reality show. In pole position troviamo proprio il, anche se il cast non è ancora stato reso noto, come chi sarà il conduttore che prenderà il posto diLa quarta edizione deledizionecomincia già con una lunga serie di colpi di scena, il primo fra questi riguarda l’addio alle scene diche ha deciso di abbandonare il reality show intraprendere una nuova avventura. La conduttrice de Le Iene, infatti, sarà al fianco del marito Francesco Totti con il quale sta lavorando alla, anche se al momento pare che non vi sia alcun compratore televisivo anche se questa potrebbe essere messa in onda su Amazon Video. La domanda che tutti però si pongono è la seguente, dopochi sarà il personaggio famoso che si occuperà della conduzione del? Gli occhi sono puntati tutti su, ma al momento non è ancora arrivata alcuna conferma da casa Mediaset.Nel corso delle ultime ore, inoltre, è stata diffusa la notizia secondo cui un nuovo ex volto di Uomini e Donne possa entrare nella casa di. Doposarebbe il turno di? A quanto pare, secondo quanto reso noto da Coming Soon l’ex corteggiatore e fidanzato di Valentina Dallari avrebbe già preparato le valigie e sarebbe, dunque, pronto per fare il suo ingresso nel reality show. Anche in questo caso però mancherebbero le conferme ufficiali sia da parte della redazione del reality show, che dal diretto interessato., ormai noto modello e influencer, ha raggiunto la notorietà grazie al programma di, dove è arrivato in qualità di corteggiatore di. La loro relazione dopo la scelta è destinata a tramontare solo dopo pochi mesi e i due hanno deciso di impegnarsi in ambiti lavorativi completamente differenti: lei la musica e lui la moda. Subito dopo l’esperienza fatta a Uomini e Donne, ecco che troviamoche nel 2017 decide di mettersi in gioco come tentatore a, riuscendo a far capitolare il cuore diche, dopo aver lasciato il reality show da sola, tornerà tra le braccia di. Adesso per Andrea Melchiorre sarebbe giunto il momento di tornare in televisione, dunque, l’ex corteggiatore e tentatore entrerà davvero nella casa del Grande Fratello?Come abbiamo spiegato all’inizio del nostro articolo, al momento il cast del Grande Fratello Vip 4 non è stato ancora assemblato ma, oltre quello di, tra i papabili nomi troviamo anche Fernanda Lessa, Scialpi e. Insieme a loro anche due volti già noti al mondo del reality show, ovveroe Antonella Elia.