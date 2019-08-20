Andrea Melchiorre dopo Uomini e Donne punta al Grande Fratello Vip?
di Redazione
20/08/2019
Manca poco all’inizio di una nuova stagione televisiva e questo, per i fan della televisione italiana, implica anche l’avviso dei reality show. In pole position troviamo proprio il Grande Fratello Vip, anche se il cast non è ancora stato reso noto, come chi sarà il conduttore che prenderà il posto di Ilary Blasi.
Ilary Blasi dopo il Grande Fratello VipLa quarta edizione del Grande Fratello edizione Vip comincia già con una lunga serie di colpi di scena, il primo fra questi riguarda l’addio alle scene di Ilary Blasi che ha deciso di abbandonare il reality show intraprendere una nuova avventura. La conduttrice de Le Iene, infatti, sarà al fianco del marito Francesco Totti con il quale sta lavorando alla sitcom Casa Totti, anche se al momento pare che non vi sia alcun compratore televisivo anche se questa potrebbe essere messa in onda su Amazon Video. La domanda che tutti però si pongono è la seguente, dopo Ilary Blasi chi sarà il personaggio famoso che si occuperà della conduzione del Grande Fratello Vip? Gli occhi sono puntati tutti su Alfonso Signorini, ma al momento non è ancora arrivata alcuna conferma da casa Mediaset.
Andrea Melchiorre da Uomini e Donne al GF VipNel corso delle ultime ore, inoltre, è stata diffusa la notizia secondo cui un nuovo ex volto di Uomini e Donne possa entrare nella casa di Uomini e Donne. Dopo Andrea Damante, Giulia De Lellis, Luca Onestini e Francesco Monte sarebbe il turno di Andrea Melchiorre? A quanto pare, secondo quanto reso noto da Coming Soon l’ex corteggiatore e fidanzato di Valentina Dallari avrebbe già preparato le valigie e sarebbe, dunque, pronto per fare il suo ingresso nel reality show. Anche in questo caso però mancherebbero le conferme ufficiali sia da parte della redazione del reality show, che dal diretto interessato.
Chi è Andrea Melchiorre?Andrea Melchiorre, ormai noto modello e influencer, ha raggiunto la notorietà grazie al programma di Uomini e Donne, dove è arrivato in qualità di corteggiatore di Valentina Dallari. La loro relazione dopo la scelta è destinata a tramontare solo dopo pochi mesi e i due hanno deciso di impegnarsi in ambiti lavorativi completamente differenti: lei la musica e lui la moda. Subito dopo l’esperienza fatta a Uomini e Donne, ecco che troviamo Andrea Melchiorre che nel 2017 decide di mettersi in gioco come tentatore a Temptation Island, riuscendo a far capitolare il cuore di Sara Affi Fella che, dopo aver lasciato il reality show da sola, tornerà tra le braccia di Nicola Panico. Adesso per Andrea Melchiorre sarebbe giunto il momento di tornare in televisione, dunque, l’ex corteggiatore e tentatore entrerà davvero nella casa del Grande Fratello?
Grande Fratello Vip 4 il castCome abbiamo spiegato all’inizio del nostro articolo, al momento il cast del Grande Fratello Vip 4 non è stato ancora assemblato ma, oltre quello di Andrea Melchiorre, tra i papabili nomi troviamo anche Fernanda Lessa, Scialpi e Matilde Brandi. Insieme a loro anche due volti già noti al mondo del reality show, ovvero Claudia Galanti e Antonella Elia.
