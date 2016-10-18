Home Gossip Grande Fratello Vip: tutte le emozioni della quinta puntata

Grande Fratello Vip: tutte le emozioni della quinta puntata

di Redazione 18/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

È stata una puntata tutta al femminile, come confermano le news di Grande Fratello Vip, la quinta del reality di Canale 5: Asia Nuccetelli ha dovuto abbandonare la Casa dopo aver perso nettamente il televoto che la vedeva opposta alla madre, Antonella Mosetti, ma intanto entrambe hanno avuto una nuova discussione pesante con Giulia De Lellis mentre Alessia Macari a sorpresa è la prima finalista e la prossima settimana una tra la Mosetti, Laura Freddi e Mariana Rodriguez uscirà nel nuovo televoto. Uno dei momenti forti della serata è stata l’eliminazione di Asia Nuccetelli che in Casa prima di uscire ha anche ricevuto la visita del padre Alex (ex marito di Antonella Mosetti). A bocciare la ragazza romana è stato l’82% dei votanti e lei ha accettato il verdetto anche se la presenza in studio di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice e compagna di Andrea Damante, ha creato nuove polemiche. Le tre donne si sono confrontate verbalmente con toni forti perché Giulia ha augurato ad entrambe di uscite e la Mosetti ha detto di augurarselo così almeno si sarebbero viste faccia a faccia. Ma soprattutto all’ex stellina di Non è la Rai non va che la ragazza si metta in mezzo al rapporto con sua figlia: “Arriva questa di vent’anni e parla di noi, ma sciacquati la bocca! Ma come ti permetti di giudicare il nostro rapporto?”. Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip c’è stato spazio anche per i sentimenti: Valeria Marini ha ricordato con nostalgia il rapporto con il padre, morto due anni fa, Stefano Bettarini ha ricevuto una lettera dal figlio Nicolò al quale aveva fatto gli auguri per i suoi 18 anni. Ma l’ex calciatore ha avuto anche un duro confronto con Pamela Prati, rientrata per salutare tutti: “Dovresti contare fino a dieci prima di parlare”, gli ha detto la showgirl. Infine le ultime emozioni con un televoto a sei che ha promosso Alessia Macari come finalista, perché immune dalle nomination, mentre Antonella, Laura e Mariana sono a rischio.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp