News UeD: Clarissa e Luca, prove di intesa

di Redazione 18/10/2016

Dopo che la tronista Clarissa Marchese ha deciso di eliminare definitivamente Miguel dall’elenco dei suoi corteggiatori sembrava che per Simone ci fosse strada spianata con l’ex Miss Italia. In realtà però le ultime news di UeD segnalano che c’è un nuovo pericolosissimo avversario per il ragazzo di Verbania e si chiama Luca Onestini. Come ha pubblicato in anteprima il sito Newsued infatti l’altra sera Clarissa Marchese e Luca Onestini per la loro esterna sono stati sorpresi al concerto romano di Alessandra Amoroso, nel quale sono stati fotografati più volte dai fans. E le anticipazioni di Uomini e Donne dicono che l’intesa tra i due ragazzi sembrava molto forte, complice l’atmosfera romantica dei brani cantanti dall’ex vincitrice di Amici. Sorrisi, sguardi complici, una serenità da parte di Clarissa che fino ad oggi non si era mai vista nelle altre esterne. Ma chi è in realtà Luca? L’abbiamo conosciuto la scorsa estate tra i single di Temptation Island 3 quando nelle prime settimane del docu reality di Canale 5 sembrava aver messo in crisi Ludovica Valli anche perché il ragazzo di Imola ricorda da vicino Fabio Ferrara. Tre anni fa è stato eletto ‘Mister Italia’, poi è apparso in una stagione de L’onore e il rispetto con Gabriel Garko, ha partecipato ad una puntata di Ciao Darwin 7 e soprattutto è amico dell’ex tronista Marco Fantini. Sarà solo un modo per far uscire allo scoperto Simone, oppure Clarissa Marchese ha trovato la sua vera passione?

