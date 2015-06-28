Home Esteri Grecia, default vicino: Tsipras non si inchina all'Eurogruppo e indice referendum

Grecia, default vicino: Tsipras non si inchina all'Eurogruppo e indice referendum

di Redazione 28/06/2015

Oramai la Grexit è più vicina che mai. Il premier greco Alexis Tsipras non accetta le condizioni poste dall'Eurogruppo ed ha deciso di indire un referendum per interpellare il popolo in tema. Se vinceranno i sì, Tsipras e il ministro dell'Economia Varoufakis dovranno accettare le condizioni dell'Eurogruppo; in caso contrario ci saranno solo incognite. Intanto il popolo greco ha paura. Migliaia di persone sono corse in banca per ritirare le loro somme di denaro, perché il default può arrivare da un momento all'altro. Se al referendum vinceranno i no, si farà veramente dura per la Grecia. Intanto tra qualche giorno, precisamente il 5 luglio, scadrà il termine entro il quale la Grecia deve rimborsare al FMI il prestito di 1,6 miliardi. Ovviamente Tsipras non rimborserà nulla perché le casse elleniche sono vuote, o quasi. Sarà proprio il Fondo Monetario Internazionale a dichiarare il default della Grecia?

