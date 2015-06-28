Home Gossip Taylor Swift e Calvin Harris più ricchi di Beyoncé e Jay-Z

Taylor Swift e Calvin Harris più ricchi di Beyoncé e Jay-Z

di Redazione 28/06/2015

Taylor Swift e Calvin Harris rappresentano la coppia più ricca di Hollywood, vantando un patrimonio che ammonta a 146 milioni di dollari. Battuta, dunque, la coppia formata da Beyoncé e Jay-Z, che deve accontentarsi del secondo posto. Il dato è stato pubblicato dall'autorevole rivista Forbes. E' veramente una coppia d'oro quella formata dalla Swift ed Harris. Entrambi sono ricchissimi e bellissimi. Si pensi che lei, nel 2011, occupava la settima posizione nella classifica delle celebrità più importanti al mondo, stilata sempre da Forbes. Nel 2011 Taylor guadagnò la bellezza di 45 milioni di dollari e vendette ben 20 milioni di dischi. Taylor Swift, insomma, non ha problemi di denaro, così come il suo compagno Calvin Harris. I due hanno surclassato 'mostri sacri' di Hollywood come Beyoncé, Jay-Z, Blake Shelton e Miranda Lambert. Una bella soddisfazione per la giovane Taylor che, comunque, è abituata al successo e ai soldi; basti pensare che due anni fa, grazie al Red Tour, venne incoronata da Billboard come l'artista che aveva guadagnato di più. La Swift ed Harris sono innamoratissimi. Qualche giorno fa sono stati immortalati insieme, felici, in una piscina di Los Angeles. Certo, per Taylor la vita non è tutta rose e fiori: ultimamente è un po' tormentata per la malattia della mamma Andrea. Si vocifera che la madre dell'artista sia stata colpita da un cancro. Fonti vicine a Taylor hanno rivelato che la cantante sta superando il difficile momento grazie al sostegno morale di Calvin e dei suoi amici. La Swift ha trovato proprio un bravo fidanzato; dovrebbe ringraziare Ellie Goulding che glielo ha fatto conoscere.

