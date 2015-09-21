Home Esteri Grecia, Vittoria Alexis Tsipras, Syriza Ottiene 35,5% Voti

di Redazione 21/09/2015

Alexis Tsipras esulta ancora. Alle elezioni politiche greche ha vinto Syriza, aggiudicandosi il 35,5% dei voti e 145 seggi. Una vittoria sofferta e quindi di peso per Alexis La Grecia, quindi, ha scelto nuovamente Tsipras, nonostante i tanti problemi economici del Paese e il disincanto che aleggia da tempo. Gli ex alleati di Syriza "Greci Indipendenti" hanno incassato il 3,7% e 10 seggi. Tsipras, dopo la vittoria, si è subito recato a piazza Klathmonos, ed ha tenuto un lungo discorso dinanzi alla folla giubilante. "È una grande vittoria del nostro popolo, è un mandato di quattro anni. Siamo troppo duri per morire, anche se siamo stati presi di mira da tanti", ha asserito Tsipran davanti a tantissimi greci in festa. Il premier ha dedicato il trionfo a tutti quelli che "lottano per un altro domani". Una bella soddisfazione per Alexis, che ha battuto gli oppositori e tutti i ribelli di Syriza nonostante i suoi consensi, dopo le dimissioni di agosto, erano iniziati a calare. Alexis ce l'ha fatta ancora una volta ed ora si prepara a governare nuovamente la Grecia e trattare molte e gravi problematiche. Nichi Vendola, leader di Sel, ha inviato subito un videomessaggio a Tsipras per manifestare il suo appoggio. Un bel risultato è stato ottenuto anche da Alba Dorata: si conferma il terzo partito in Grecia. "Congratulazioni a Tsipras. Ora può fare il governo che crede. Io voglio ringraziare chi ha lavorato con noi in queste elezioni. Pensavano fossimo finiti, invece siamo ancora qui, e forti", ha detto il numero uno di Nea Dimokratia Vangelis Meimarakis, conscio della disfatta. Fonti di Syriza assicurano che il nuovo esecutivo greco verrà formato nel giro di 3 giorni.

