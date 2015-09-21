Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

MISS ITALIA 2015 VINCE ALICE SABATINI

Redazione Avatar

di Redazione

21/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Alice Sabatini, diciottenne studentessa e Miss Lazio, è la nuova Miss Italia 2015. Occhi marroni e capelli castani,alta 1,78 cm, è diplomata in Biotecnologie Sanitarie e vorrebbe laurearsi in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Le piacerebbe trovare un lavoro che le consenta di viaggiare, ma il suo sogno è avviare un’attività per la produzione di cosmetici, anche se non disdegna l’ambito della recitazione. Alice-Sabatini La giovanissima laziale ha conquistato anche la fascia di Miss Cinema. Alice è riuscita a superare tutte le eliminatorie grazie al televoto, in cui si è sempre classificata prima. Era dal 2000, dall’anno di Tania Zamparo, che il Lazio non eleggeva una Miss Italia. La seconda a salire sul podio è Letizia Moschin: Letizia-Moschin Mentre la terza classificata è Vincenza Botti: Vincenza-Botti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Grecia, Vittoria Alexis Tsipras, Syriza Ottiene 35,5% Voti

Articolo Successivo

GRAND HOTEL CHIAMBRETTI: TRANS SAMUELLE DAVES SI SUICIDA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

23/01/2024

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

23/01/2024