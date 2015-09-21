MISS ITALIA 2015 VINCE ALICE SABATINI
di Redazione
Alice Sabatini, diciottenne studentessa e Miss Lazio, è la nuova Miss Italia 2015. Occhi marroni e capelli castani,alta 1,78 cm, è diplomata in Biotecnologie Sanitarie e vorrebbe laurearsi in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Le piacerebbe trovare un lavoro che le consenta di viaggiare, ma il suo sogno è avviare un’attività per la produzione di cosmetici, anche se non disdegna l’ambito della recitazione. La giovanissima laziale ha conquistato anche la fascia di Miss Cinema. Alice è riuscita a superare tutte le eliminatorie grazie al televoto, in cui si è sempre classificata prima. Era dal 2000, dall’anno di Tania Zamparo, che il Lazio non eleggeva una Miss Italia. La seconda a salire sul podio è Letizia Moschin: Mentre la terza classificata è Vincenza Botti:
