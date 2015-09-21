Home Uomini e Donne Uomini e Donne: Gennaro Farella Cerca Popolarità o Anima Gemella?

Uomini e Donne: Gennaro Farella Cerca Popolarità o Anima Gemella?

di Redazione 21/09/2015

Anche le persone più scettiche nei confronti del talent show, prima o poi, cercano di farne parte. Esistono programmi, come Uomini e Donne, che danno molta visibilità ai concorrenti Ogni puntata di Uomini e Donne riscuote ascolti da capogiro. I telespettatori, inoltre, sono molto attenti. Uno di essi, recentemente, ha notato che Gennaro, un corteggiatore di Silvia Raffaele, ha tentato diverse volte, in passato, di entrare nel mondo dello spettacolo. Chi è Gennaro? Beh, iniziamo dicendo che è stato fidanzato con Irene, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Gennaro e Irene, inoltre, hanno cercato di far parte del cast di Temptation Island. Gennaro Farella, che sarebbe anche arrivato alla fase finale del Grande Fratello per venire poi scartato, non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo. Chissà se Silvia Raffaele sia venuta a conoscenza di tali indiscrezioni? Silvia deve fare molta attenzione, dunque, perché Gennaro è molto attratto dal mondo della tv ed è probabile che voglia trovare la celebrità, piuttosto che l'anima gemella; basti pensare che nell'arco di 3 mesi ha cercato ben 3 volte di far parte di una trasmissione. Gennaro vuole trovare la compagna della sua vita o fama e denaro? Questo è il dilemma.

