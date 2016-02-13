Gwen Stefani: Nuovo Album "This Is What The Truth Feels Like" Uscirà il 18 Marzo
di Redazione
13/02/2016
Gwen Stefani, ex No Doubt, ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album, intitolato "This Is What The Truth Feels Like"Era un decennio che Gwen non lanciava un disco, ovvero dai tempi di "The Sweet Escape", disco del 2006. Nel frattempo, però, l'artista non è rimasta con le mani in mano: ha fatto il giudice di un talent show, ha avuto 3 figli, si è separata da Gavin Rossdale e si è fidanzata con Black Shelton. In questi ultimi anni, dunque, eccetto la parentesi del duetto con Eminem, la Stefani si è interessata poco al mondo della musica. Adesso, però, è tornata. Ieri, 12 febbraio, è uscito il singolo "Make Me Like You", compreso in "This Is What The Truth Feels Like". Del singolo è già stato realizzato un video che verrà diffuso proprio lunedì prossimo, 15 febbraio, in occasione dei Grammy Awards. Il nuovo album di Gwen uscirà il prossimo 18 marzo. I fan, dunque, dovranno attendere ancora un mese abbondante prima di ascoltare i nuovi brani del loro idolo. Ecco la tracklist di "This Is What The Truth Feels Like":
- Misery
- You're My Favorite
- Where Would I be
- Make Me Like You
- Truth
- Used to Love You
- Send Me A Picture
- Red Flag
- Asking For It
- Naughty
- Me Without You
- Rare
- Rocket Ship
- Getting Warmer
- Obsessed
- Splash
