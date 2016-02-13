Gwen Stefani: Nuovo Album "This Is What The Truth Feels Like" Uscirà il 18 Marzo

Gwen Stefani, ex No Doubt, ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album, intitolato "This Is What The Truth Feels Like"

Misery You're My Favorite Where Would I be Make Me Like You Truth Used to Love You Send Me A Picture Red Flag Asking For It Naughty Me Without You Rare Rocket Ship Getting Warmer Obsessed Splash

Era un decennio che Gwen non lanciava un disco, ovvero dai tempi di "The Sweet Escape", disco del 2006. Nel frattempo, però, l'artista non è rimasta con le mani in mano: ha fatto il giudice di un talent show, ha avuto 3 figli, si è separata da Gavin Rossdale e si è fidanzata con Black Shelton. In questi ultimi anni, dunque, eccetto la parentesi del duetto con Eminem, la Stefani si è interessata poco al mondo della musica. Adesso, però, è tornata. Ieri,, è uscito il singolo "Make Me Like You", compreso in "This Is What The Truth Feels Like". Del singolo è già stato realizzato un video che verrà diffuso proprio lunedì prossimo, 15 febbraio, in occasione dei Grammy Awards. Il nuovo album di Gwen uscirà il prossimo 18 marzo. I fan, dunque, dovranno attendere ancora un mese abbondante prima di ascoltare i nuovidel loro idolo. Ecco ladi "This Is What The Truth Feels Like":Gwen Stefani sta per fare uscire il suo nuovo album e lo stesso sta facendo il suo vecchio gruppo, i No Doubt. Gwen è stata sostituita, nella band, da Davey Havok, leader della band punk rock AFI. La Stefani sta vivendo uno splendido momento anche sul versante personale: è innamoratissima di, conosciuto durante la versione americana di "The Voice". https://youtu.be/zeT_nYtjgTQ Gwen Stefani ha raggiunto l'apice del suo successo con brani che spopolarono come "Hollaback Girl" e "Rich Girl"; poi, la sua fama subì una battuta d'arresto anche per questioni personali (nascita dei figli e divorzio).