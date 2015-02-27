Himalaya: ghiacciaio artificiale per fronteggiare scarsità acqua
di Redazione
27/02/2015
Cosa fare per fronteggiare la scarsità di ghiacciai? Creare quelli artificiali. Sull'Himalaya indiano è stata creata una grossa piramide di ghiaccio, ribattezzata 'stupa' (nome di un monumento buddista), che si scioglie durante l'inverno, assicurando acqua alla popolazione.
La 'stupa' è frutto di un progetto finanziato grazie a Indiegogo, noto sito di crowdfunding. Il ghiacciaio artificiale dovrebbe essere ultimato entro la metà di marzo, in modo da garantire agli agricoltori l'acqua per irrigare i campi, che scarseggia molto negli ultimi tempi.
In futuro verranno creati almeno altri 80/90 ghiacciai artificiali per conservare circa un miliardo di litri d'acqua ed irrigare 600 ettari di deserto.
